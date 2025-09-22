Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Kaarst (ots)

Am Samstag (20.09.) kam es in der Zeit von 09:30 bis 13:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Adenauer Allee im Norden von Kaarst. Nachdem es den Tätern nicht gelungen war, die Haustür und die Terrassentür aufzuhebeln, warfen sie ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Bei ihrer Suche nach Wertsachen erbeuteten die Unbekannten unter anderem Schmuck und Uhren.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt vorrangig eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus kommen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet. Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

