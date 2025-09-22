Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher lösen Alarmanlage aus

Neuss (ots)

Bei einem Einbruch am Sonntagabend (21.09.) gegen 20:30 Uhr haben Einbrecher die Alarmanlage eines Einfamilienhauses an der Olympiastraße im Stadionviertel ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen die Täter die Verglasung einer Balkontür im ersten Stockwerk ein und betraten das dahinterliegende Schlafzimmer. Ob die Unbekannten auch etwas erbeutet haben, war zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht bekannt.

Eine Nachbarin hatte in diesem Zusammenhang zwei verdächtige Personen in Richtung Preußenstraße davonlaufen sehen. Ob die Personen mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, prüfen nun die Ermittler der Kriminalpolizei.

Beschreibung:

- männlich, circa 180 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt, schwarze Fliegerjacke, Jeanshose, schwarze Kappe

- männlich, circa 170 bis 175 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss