POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierter Lieferwagen-Fahrer fährt 81-jährige Fußgängerin an

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 18:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Friedrichstraße, Kreuzung Römerweg, in Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 33-jähriger Lieferwagenfahrer, der die Friedrichstraße befuhr, eine 81-jährige Fußgängerin, welche die Friedrichstraße auf Höhe der Römerstraße queren wollte, angefahren haben. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Lieferwagen entstand Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Lieferwagenfahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt

