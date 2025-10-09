PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierter Lieferwagen-Fahrer fährt 81-jährige Fußgängerin an

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.10.2025, gegen 18:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Friedrichstraße, Kreuzung Römerweg, in Bad Säckingen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 33-jähriger Lieferwagenfahrer, der die Friedrichstraße befuhr, eine 81-jährige Fußgängerin, welche die Friedrichstraße auf Höhe der Römerstraße queren wollte, angefahren haben. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Lieferwagen entstand Sachschaden von ungefähr 3.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Lieferwagenfahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 15:30

    POL-FR: Wutöschingen: Auto angefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 08.10.2025, im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr wurde in der Mangenstraße in Wutöschingen ein Hyundai angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Hyundai und verursachte Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich um ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:30

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw beschädigt und geflüchtet

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 08.10.2025, zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Zollabfertigung eine Sattelzugmaschine mit Auflieger beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 7.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Heck eines blauen Anhängers beim Ausparken ausgeschwenkt und dabei den Schaden verursacht haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:30

    POL-FR: Rheinfelden: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Montag, 06.10.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 12:00 Uhr soll in der Schildgasse in Rheinfelden ein Honda angefahren worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den geparkten Honda, wodurch der Seitenspiegel abgetrennt wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren