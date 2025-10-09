Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag, 06.10.2025, 14:00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 12:00 Uhr soll in der Schildgasse in Rheinfelden ein Honda angefahren worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den geparkten Honda, wodurch der Seitenspiegel abgetrennt wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Rheinfelden hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 4040 erreichbar.

