Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannter soll Jugendlichen geschlagen haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, den 08.10.2025, gegen 18:30 Uhr, soll es im Kurpark in Bad Krozingen hinter der Hausnummer 14 der Herbert-Hellmann-Allee zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten männlichen Person und einer circa fünfköpfigen Jugendgruppe gekommen sein.

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die Jugendlichen den Mann mit Eicheln beworfen haben. Im Anschluss habe der Mann einem Jugendlichen ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Als ein zufällig anwesender Zeuge versuchte, die Situation zu schlichten, sollen die unbekannte männliche Person und die Jugendlichen sich von der Örtlichkeit entfernt haben.

Die Jugendlichen sollen zwischen 12 und 15 Jahre alt gewesen sein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50-60 Jahre alt - kurze graue Haare mit Bart - normale Statur - bekleidet mit dunkler Hose, dunklem Pulli mit einer ärmellosen Weste mit Aufschrift "Sunset Beach" auf dem Rücken und auf der linken Brustseite mit der Aufschrift "Jever" - Er trug helle Schuhe.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Insbesondere die Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

RM/ek/oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell