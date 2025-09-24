Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin erbeutet in der Stadtbahn Rucksack

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmittag, 23.09.2025, entwendete eine Täterin in der Stadtbahn den Rucksack einer Bielefelderin. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem eine 70-jährige Bielefelderin gegen 09:30 Uhr an einer Bank an der Stresemannstraße Geld abgehoben hatte, hielt sie sich in der Bielefelder Innenstadt auf und stieg anschließend in die Stadtbahn Linie 1 in Richtung Schildesche. Gegen 12:30 Uhr stand sie an der Haltestelle Hauptbahnhof von ihrem Sitzplatz auf, um die Fahrkarte zu entwerten. Ihr beigefarbener Rucksack blieb währenddessen auf dem Sitzplatz. Als die Bielefelderin die Karte entwertete, fiel ihr eine Frau auf, die an ihr vorbeilief und die Stadtbahn verließ. Anschließend kehrte die Bielefelderin zu ihrem Sitzplatz zurück und stellte den Diebstahl ihres Rucksacks mitsamt Geldbörse und Handy fest.

Das Opfer beschrieb die verdächtige Frau als 20 bis 30 Jahre alt, von kräftiger Statur, mit dunklen Haaren und braunen Augen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterin geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell