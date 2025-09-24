PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger nutzen Daten eines Bielefelders

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ein Bielefelder zeigte am Montag, 22.09.2025, an, dass Betrüger seine Personaldaten unberechtigt nutzen.

Ein 34-jähriger Bielefelder hatte im Mai bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet, nachdem er im Internet bestellte Eintrittskarten bezahlt und nicht erhalten hatte. Der Verkäufer hatte zuvor verlangt, das Foto eines Ausweises zugesandt zu bekommen, für die angebliche persönliche Registrierung der Eintrittskarten. Auch der Verkäufer schickte dem Bielefelder ein Foto eines Ausweises, vermeintlich mit seinen Personaldaten. Nachdem der Bielefelder das Foto seines Ausweises geschickt sowie das Geld per Vorkasse überwiesen hatte, erhielt er jedoch keine Karten.

Montagnachmittag, 22.09.2025, nahm ein ihm unbekannter Mann Kontakt mit dem Bielefelder auf und bezichtigte ihn des Betruges. Auch dieser Mann hatte im Internet Eintrittskarten für ein Fußballspiel gekauft. Der vermeintliche Verkäufer schickte ihm als Legitimation das Foto des Ausweises des Bielefelders, welches dieser im Mai an den Betrüger geschickt hatte.

Seien Sie misstrauisch und gehen Sie vorsichtig mit ihren Daten sowie deren Weitergabe um!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 07:54

    POL-BI: Bergung nach Unfall auf der A 2 dauert bis in den Nachmittag

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Herzebrock Clarholz- Rheda-Wiedenbrück- Am Mittwochmorgen, 24.09.2025, kam ein LKW auf der A 2 von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein 19-jähriger Bielefelder befuhr gegen 02:00 Uhr mit seinem LKW-Gespann den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:45

    POL-BI: Dieb schlägt auf Friedhof zu

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gellershagen- Zwischen Sonntagnachmittag, 14.09.2025, und Samstag, 20.09.2025, entwendete ein oder mehrere Täter Gegenstände von einem Friedhof an der Lange Straße, nahe der Gunststraße. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Bielefelderin stellte am Samstag gegen 17:45 Uhr an dem Grab ihrer Eltern einen Diebstahl fest. Ein oder mehrere unbekannten Täter hatten eine Steinplatte und eine ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:48

    POL-BI: Pkw kollidiert mit Fahrradanhänger

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennstadt - Am Dienstagmorgen, 23.09.2025, übersah der Fahrer eines Mini-Cooper beim Abbiegen einen Fahrradanhänger. Die Kinder fielen bei dem Zusammenstoß aus dem Anhänger, blieben aber unverletzt. Eine 31-jährige Bielefelderin ging gegen 08:45 Uhr die Sprungbachstraße zu Fuß entlang und schob dabei einen Fahrradanhänger mit zwei Kleinkindern vor sich her. Als sie die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren