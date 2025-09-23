Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw kollidiert mit Fahrradanhänger

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennstadt - Am Dienstagmorgen, 23.09.2025, übersah der Fahrer eines Mini-Cooper beim Abbiegen einen Fahrradanhänger. Die Kinder fielen bei dem Zusammenstoß aus dem Anhänger, blieben aber unverletzt.

Eine 31-jährige Bielefelderin ging gegen 08:45 Uhr die Sprungbachstraße zu Fuß entlang und schob dabei einen Fahrradanhänger mit zwei Kleinkindern vor sich her.

Als sie die Einmündung Wintersheide überqueren wollte, beabsichtigte zeitgleich der Fahrer eines Mini Cooper nach rechts in die Straße Wintersheide abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 20-jährige Bielefelder die Frau und stieß mit dem Fahrradanhänger zusammen.

Dabei fielen die ein- und dreijährigen Kinder aus dem Wagen auf die Grünfläche einer Verkehrsinsel. Sie blieben unverletzt. Die Mutter stürzte ebenfalls und zog sich leichte Verletzungen zu.

Um die drei Personen kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung vor Ort.

Am Mini Cooper entstand ein leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell