Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Fahrer eingeklemmt - A 2 Richtung Dortmund nach Unfall gesperrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Minden-Lübbecke- Porta Westfalica- Veltheim- Am Dienstagmorgen, 23.09.2025, erlitt ein LKW-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der A 2 in Richtung Dortmund schwere Verletzungen. Die Fahrbahn ist derzeit für die Unfallaufnahme gesperrt.

Ein 68-Jähriger aus Bad Driburg befuhr um 08:35 Uhr mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Porta Westfalica musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 45-jährige Sattelzug-Fahrer aus Polen bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Getreide beladenen LKW auf den LKW des 68-Jährigen auf.

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall im Führerhaus eingeklemmt und musste von Rettungskräften geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Beide Sattelzüge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Betriebsstoffe sind ausgelaufen und müssen abgestreut werden. Derzeit ist die A 2 in Richtung Dortmund für die Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell