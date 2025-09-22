PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Herbert-Hinnendahl-Straße - MK "Bank"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Der 38-jährige Tatverdächtige wurde am Montag, 22.09.2025, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an.

Wie berichtet erlitt ein 34-jähriger Mann am frühen Sonntag, 21.09.2025, schwere Stichverletzungen.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, den 34-Jährige gegen 08:25 Uhr, mit einem Messer angegriffen zu haben, als er auf einer Bank im Bereich des Stadtbahnabgang an der Haltestelle "Bahnhof" saß.

Die Mordkommission "Bank" nahm daraufhin ihre Arbeit auf.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und dem Tatmotiv dauern an. Weiterhin werden Zeugen gebeten, sich bei der Mordkommission unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

