POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Herbert-Hinnendahl-Straße - MK "Bank"

SI / Bielefeld / Mitte - Der 38-jährige Tatverdächtige wurde am Montag, 22.09.2025, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an.

Wie berichtet erlitt ein 34-jähriger Mann am frühen Sonntag, 21.09.2025, schwere Stichverletzungen.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, den 34-Jährige gegen 08:25 Uhr, mit einem Messer angegriffen zu haben, als er auf einer Bank im Bereich des Stadtbahnabgang an der Haltestelle "Bahnhof" saß.

Die Mordkommission "Bank" nahm daraufhin ihre Arbeit auf.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und dem Tatmotiv dauern an. Weiterhin werden Zeugen gebeten, sich bei der Mordkommission unter der 0521/545-0 zu melden.

