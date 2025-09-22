PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Unfälle mit verletzten Radfahrern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Wochenende ereigneten sich eine Vielzahl an Unfällen, bei denen Radfahrer beim Abbiegen übersehen oder der Seitenabstand deutlich unterschritten wurden.

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 10:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bodenfelder mit einem VW Tiguan die Beckhausstraße stadteinwärts. Als er an der Kreuzung zur Herforder Straße links abbiegen wollte, übersah er eine 56-jährige Bielefelderin auf ihrem Fahrrad, die ihm entgegenkam und geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Bielefelderin schwere Verletzungen zuzog.

Zur gleichen Zeit fuhren eine 18-jährige Oerlinghausenerin mit einem Audi A4 und vor ihr ein 40-jähriger Radfahrer aus Lage die Bechterdisser Straße in Richtung Ostring. Beide beabsichtigten nach links in den Laßheider Weg abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin erkannte seine Absicht abzubiegen zu spät und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 11:20 Uhr bog ein 85-jähriger Bielefelder mit einem Alfa Romeo von der Straße Am Kleesbrock nach rechts in die Altenhagener Straße ab. An der Einmündung sah er lediglich nach rechts und übersah er eine 85-jährige Fahrradfahrerin, die von links kam. Sie stürzte bei dem Unfall und verletzte sich leicht.

Auf der Vilsendorfer Straße überholte ein 22-jähriger Herforder gegen 12:10 Uhr mit einem Mercedes Sprinter einen 32-jährigen Rennradfahrer. Als der Mercedesfahrer wieder einscherte, touchierte er den Bielefelder mit dem rechten Außenspiegel, woraufhin dieser zu Seite fiel und sich schwer verletzte.

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 16:45 Uhr, überholte ein 71-jähriger Opelfahrer eine 36-jährige Bielefelderin auf der Jöllenbecker Straße. Auf ihrer Höhe musste der Mann nießen, lenkte nach rechts und kollidierte mit der Radlerin. Sie stürzte in den Graben und verletzte sich leicht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:48

    POL-BI: Falscher BKA-Beamter fällt mit nachgestelltem Polizeiauto auf

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein 58-jähriger Mann versuchte am Sonntag, 21.09.2025, sowohl Passanten als auch Polizisten weis zu machen, dass er BKA-Beamter sei. Die echten Polizeibeamten waren nicht überzeugt. Sie stellten sein Fahrzeug sicher und erstatten Anzeige wegen Amtsanmaßung. Gegen 20:00 Uhr bemerkten zwei 19- und 20-jährige Bielefelder ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:36

    POL-BI: Polizei freut sich über Besucherrückmeldung

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Mitte - Mitarbeiter des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz nahmen am Donnerstag, 18.09.2025, an der Informationsveranstaltung "Tag der Immobilie" der Stadt Bielefeld teil. Im Technischen Rathaus begrüßten sie mit anderen Ausstellern nicht nur zahlreiche Interessierte, sondern erhielten einen besonderen Dank von einer Besucherin. Auf der kostenlosen Veranstaltung, ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:09

    POL-BI: PKW-Fahrer stirbt bei Alleinunfall

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brake- Bei einem Verkehrsunfall auf der Engersche Straße erlitt ein 40-Jähriger in den frühen Stunden des Montags, 22.09.2025, tödliche Verletzungen. Gegen 03:00 Uhr informierten Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr über einen am Kreisel der Engesche Straße im Graben liegenden PKW. Der Fahrer konnte im Nahbereich des Fahrzeugs schwerverletzt aufgefunden werden. Trotz der sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren