POL-BI: Mehrere Unfälle mit verletzten Radfahrern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Wochenende ereigneten sich eine Vielzahl an Unfällen, bei denen Radfahrer beim Abbiegen übersehen oder der Seitenabstand deutlich unterschritten wurden.

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 10:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bodenfelder mit einem VW Tiguan die Beckhausstraße stadteinwärts. Als er an der Kreuzung zur Herforder Straße links abbiegen wollte, übersah er eine 56-jährige Bielefelderin auf ihrem Fahrrad, die ihm entgegenkam und geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die Bielefelderin schwere Verletzungen zuzog.

Zur gleichen Zeit fuhren eine 18-jährige Oerlinghausenerin mit einem Audi A4 und vor ihr ein 40-jähriger Radfahrer aus Lage die Bechterdisser Straße in Richtung Ostring. Beide beabsichtigten nach links in den Laßheider Weg abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin erkannte seine Absicht abzubiegen zu spät und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 11:20 Uhr bog ein 85-jähriger Bielefelder mit einem Alfa Romeo von der Straße Am Kleesbrock nach rechts in die Altenhagener Straße ab. An der Einmündung sah er lediglich nach rechts und übersah er eine 85-jährige Fahrradfahrerin, die von links kam. Sie stürzte bei dem Unfall und verletzte sich leicht.

Auf der Vilsendorfer Straße überholte ein 22-jähriger Herforder gegen 12:10 Uhr mit einem Mercedes Sprinter einen 32-jährigen Rennradfahrer. Als der Mercedesfahrer wieder einscherte, touchierte er den Bielefelder mit dem rechten Außenspiegel, woraufhin dieser zu Seite fiel und sich schwer verletzte.

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 16:45 Uhr, überholte ein 71-jähriger Opelfahrer eine 36-jährige Bielefelderin auf der Jöllenbecker Straße. Auf ihrer Höhe musste der Mann nießen, lenkte nach rechts und kollidierte mit der Radlerin. Sie stürzte in den Graben und verletzte sich leicht.

