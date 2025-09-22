PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei freut sich über Besucherrückmeldung

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Mitte - Mitarbeiter des Kriminalkommissariats für Prävention und Opferschutz nahmen am Donnerstag, 18.09.2025, an der Informationsveranstaltung "Tag der Immobilie" der Stadt Bielefeld teil. Im Technischen Rathaus begrüßten sie mit anderen Ausstellern nicht nur zahlreiche Interessierte, sondern erhielten einen besonderen Dank von einer Besucherin.

Auf der kostenlosen Veranstaltung, die mittlerweile zum vierten Mal stattfand, konnten sich Privatpersonen zum Einbruchschutz und dem Beratungsangebot des Kriminalkommissariats in der Markgrafenstraße informieren. In diesem Jahr kamen die technischen Fachberater der Polizei erstmals mit Architekten ins Gespräch und bewarben das Thema Einbruchschutz.

Besonders gefreut haben sich die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats über das Gespräch mit einer Besucherin, die bereits in der Vergangenheit an einem Beratungsgespräch zum Einbruchschutz teilgenommen hatte. Sie ließ daraufhin in ihrem Haus nachträglich mechanische Einbruchsicherungen an Türen und Fenstern installieren. Und wie die Dame berichtete, habe sich die Investition bereits bestens ausgezahlt, weil die Nachrüstung einen Einbruch an ihrem Objekt erfolgreich verhindern konnte.

Die Polizei Bielefeld berät gerne auch Sie:

0521/5837-2555 oder https://bielefeld.polizei.nrw/kriminalpraevention

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

