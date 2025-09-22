PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Pöbelei und Widerstand

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 20.09.2025, pöbelte ein polizeibekannter Mann Passanten in der Stresemannstraße an. Auf der Stadtwache und im Gewahrsam versuchte er die Beamten und sich selbst zu verletzen.

Gegen 12:20 Uhr bemerkten Polizisten einen 19-jährigen Mann aus Kirchlengern, der in der Fußgängerzone Passanten anpöbelte und belästigte. Bei seiner Kontrolle im Bereich Stresemannstraße, in Höhe der Herforder Straße, gab der Mann mit guineischer Staatsbürgerschaft falsche Personalien an und weigerte sich, seinen echten Namen zu nennen.

Schließlich wurde er auf die Stadtwache gebracht, um seine Identität festzustellen. Dabei sträubte er sich jedoch vehement. Der 19-Jährige versuchte sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen eine Tischkante schlagen wollte. Dies verhinderten die Beamten, indem sie ihn zu Boden brachten.

Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. Dort versuchte er trotz seines gefesselten Zustands an den leeren Holster eines Polizisten zu gelangen und trat mit den Füßen in Richtung des Kopfes eines Beamten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeit und zu seinem eigenen Schutz, wurde er in Rücksprache mit einer Richterin des Amtsgerichts bis 19:00 Uhr in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun für den Widerstand verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:35

    POL-BI: Zwei Meter Mann gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter schlug am Samstag, 20.09.2025, einen Bielefelder ins Gesicht. Die Polizei sucht den Täter sowie Zeugen. Ein 69-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt. Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, war ein Mann an der Bahnhofstraße Ecke Zimmerstraße vor den Bielefelder getreten und hatte ihm eine Zigarette entgegengeschnipst. Der 69-Jährige fragte den Unbekannten ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:17

    POL-BI: Einbruch über den Balkon

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, 21.09.2025, brach ein Unbekannter in eine Wohnung an der Leipziger Straße ein. Der Einbrecher entkam mit Schmuck und Bargeld. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Er brach die Balkontür auf und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Anschließend entkam der Einbrecher mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren