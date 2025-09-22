Polizei Bielefeld

POL-BI: Pöbelei und Widerstand

Bielefeld

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 20.09.2025, pöbelte ein polizeibekannter Mann Passanten in der Stresemannstraße an. Auf der Stadtwache und im Gewahrsam versuchte er die Beamten und sich selbst zu verletzen.

Gegen 12:20 Uhr bemerkten Polizisten einen 19-jährigen Mann aus Kirchlengern, der in der Fußgängerzone Passanten anpöbelte und belästigte. Bei seiner Kontrolle im Bereich Stresemannstraße, in Höhe der Herforder Straße, gab der Mann mit guineischer Staatsbürgerschaft falsche Personalien an und weigerte sich, seinen echten Namen zu nennen.

Schließlich wurde er auf die Stadtwache gebracht, um seine Identität festzustellen. Dabei sträubte er sich jedoch vehement. Der 19-Jährige versuchte sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen eine Tischkante schlagen wollte. Dies verhinderten die Beamten, indem sie ihn zu Boden brachten.

Anschließend wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. Dort versuchte er trotz seines gefesselten Zustands an den leeren Holster eines Polizisten zu gelangen und trat mit den Füßen in Richtung des Kopfes eines Beamten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeit und zu seinem eigenen Schutz, wurde er in Rücksprache mit einer Richterin des Amtsgerichts bis 19:00 Uhr in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun für den Widerstand verantworten.

