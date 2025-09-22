POL-BI: Einbruch über den Balkon
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, 21.09.2025, brach ein Unbekannter in eine Wohnung an der Leipziger Straße ein. Der Einbrecher entkam mit Schmuck und Bargeld.
Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Er brach die Balkontür auf und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Anschließend entkam der Einbrecher mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte Richtung.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell