Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über den Balkon

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, 21.09.2025, brach ein Unbekannter in eine Wohnung an der Leipziger Straße ein. Der Einbrecher entkam mit Schmuck und Bargeld.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Er brach die Balkontür auf und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Anschließend entkam der Einbrecher mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

