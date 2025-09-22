PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Ranger auf Wanderweg angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Kirchdornberg - Die Polizei sucht einen etwa 55-jährigen Fahrer einer dunklen Elektro-Motorcross-Maschine, der am Samstag, 20.09.2025, einen Forstschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen angefahren haben soll. Wegen des bestehenden Fahrverbots im Wald versuchte der Mitarbeiter, den Mann zu stoppen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 31-jährige Ranger gegen 14:20 Uhr mit einer Personengruppe oberhalb der Straße Zur Schwedenschanze an einer Wegkreuzung des Hermannswegs. Zeitgleich tauchte aus einem Stichweg der Fahrer mit der Motorcross-Maschine auf. Bei der Ansprache und dem Versuch des Rangers, den Fahrer zu stoppen, breitete er seine Arme aus.

Der Fahrer soll sich geweigert haben anzuhalten und im Vorbeifahren den Forstmitarbeiter mit der Geländemaschine touchiert haben. Als der Ranger stürzte und leicht verletzt wurde, beschleunigte der Unbekannte sein Zweirad und fuhr davon.

Die Beschreibung des beteiligten Mannes:

Der gesuchte Fahrer war männlich, etwa 55 Jahre alt, 180 cm bis 190 cm groß und mit kräftiger Statur. Er trug keinen Helm und hatte dunkles, krauses Haar. Seine Kleidung war unauffällig.

An seinem dunklen Elektro-Motorcross-Motorrad war ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht.

Für Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht wenden Sie sich bitte an das:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

