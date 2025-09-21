Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt an der Herbert-Hinnendahl-Straße - MK "Bank"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am frühen Sonntag, 21.09.2025, kam es zu einer Auseinandersetzung an der sogenannten "Tüte", bei der ein Angehöriger der Szene mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Gegen 08:25 Uhr gingen erste Notrufe bei der Leitstelle der Polizei ein. Zeugen meldeten eine Messerstecherei im Bereich des Treppenabgang an der Stadtbahnhaltestelle "Bahnhof".

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 34-jährigen Mann der mit einem Messer schwer verletzt wurde. Er wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation war das Opfer außer Lebensgefahr.

Infolge von intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts von Polizisten vorläufig festgenommen werden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden und sichergestellt.

Nach ersten Erkenntnissen saß der 34-Jährige auf einer Bank, als ihn der 38-jährige Tatverdächtige mit türkischer Staatsbürgerschaft angriff. Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt.

Die Mordkommission "Bank" nahm daraufhin ihre Arbeit auf. Ziel der Ermittler ist es unter anderem aufzuklären, wie sich die Tat ereignete und was der Hintergrund der Auseinandersetzung war.

Daher sind weitere Zeugen aufgerufen, sich bei der Mordkommission zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell