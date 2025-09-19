Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb reichen fünf Minuten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Mittwochfrüh, 17.09.2025, entwendete ein Täter aus einer offenstehenden Garage einen E-Scooter und eine Bohrmaschine.

Eine Bielefelderin verließ um 07:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug das Grundstück an der Stuttgarter Straße, nahe der Straße Am Ehrenkamp. Ein unbekannter Täter nutzte anschließend das noch offenstehende Garagentor, betrat die Garage und entwendete eine Bohrmaschine der Marke Metabo im Koffer sowie ein schwarzes Segway Ninebot Kickscooter Max. Um 07:05 Uhr bemerkte der Ehemann der Bielefelderin den Diebstahl.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell