PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft: Dealer im Gebüsch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein 19-jähriger mutmaßlicher Dealer wurde am Mittwoch, 17.09.2025, von Polizisten der Sonderkommission Innenstadt am Kesselbrink festgenommen. Ein Haftrichter erließ einen Tag später einen Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 15:40 Uhr führten Polizisten der Soko Innenstadt Personenkontrollen auf dem Kesselbrink durch. Dabei teilte ein Passant mit, dass er gesehen habe, wie ein junger Mann mit einem Rucksack in ein Gebüsch gesprungen sei und sich dort verstecken würde.

Die Beamten kontrollierten die Stelle und holten einen polizeibekannten 19-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz aus dem Gebüsch. Beim mutmaßlichen Dealer mit guineischer Staatsbürgerschaft stießen die Beamten auf 87 Verkaufseinheiten Cannabis, etwa 28 Gramm loses Cannabis, Bargeld sowie auf ein Messer.

Der 19-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag, 18.09.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 13:25

    POL-BI: Autofahrerin erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Mitte - Durch die offensichtliche Nutzung eines Handys wurden Streifenbeamte am Mittwoch, 17.09.2025, auf eine Bielefelderin aufmerksam, der bereits vor vier Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war, weil sie unter Alkoholeinfluss ein Auto gefahren war. Gegen 11:20 Uhr überwachten die Polizisten den Fahrzeugverkehr auf der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Einmündung ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:52

    POL-BI: Zwei Diebstähle aus Autos

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Stieghorst - Am Mittwoch, 17.09.2025, wurde die Polizei über zwei Diebstähle aus Autos informiert. Es wurden eine Digitalkamera und ein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Aus einem Skoda Fabia, der in einer Tiefgarage an der Kiskerstraße geparkt stand, entwendete ein unbekannter Täter eine hochwertige Digitalkamera. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr am Dienstag und 12:00 Uhr am Mittwoch. Ein Handy und zwei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:10

    POL-BI: Von hinten niedergeschlagen - Rucksack mit Dartkoffer erbeutet

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter soll in der Nacht von Montag, 15.09.2025, auf Dienstag, einen Mann in dem Park an den Lutterterrassen ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 61-jähriger Bielefelder verließ eine Kneipe an der Heeper Straße, nahe der Lohbreite, und begab sich zu Fuß durch den Park an den Stauteichen auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren