POL-BI: U-Haft: Dealer im Gebüsch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein 19-jähriger mutmaßlicher Dealer wurde am Mittwoch, 17.09.2025, von Polizisten der Sonderkommission Innenstadt am Kesselbrink festgenommen. Ein Haftrichter erließ einen Tag später einen Untersuchungshaftbefehl.

Gegen 15:40 Uhr führten Polizisten der Soko Innenstadt Personenkontrollen auf dem Kesselbrink durch. Dabei teilte ein Passant mit, dass er gesehen habe, wie ein junger Mann mit einem Rucksack in ein Gebüsch gesprungen sei und sich dort verstecken würde.

Die Beamten kontrollierten die Stelle und holten einen polizeibekannten 19-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz aus dem Gebüsch. Beim mutmaßlichen Dealer mit guineischer Staatsbürgerschaft stießen die Beamten auf 87 Verkaufseinheiten Cannabis, etwa 28 Gramm loses Cannabis, Bargeld sowie auf ein Messer.

Der 19-Jährige wurde festgenommen und am Donnerstag, 18.09.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

