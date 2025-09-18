Polizei Bielefeld

POL-BI: Von hinten niedergeschlagen - Rucksack mit Dartkoffer erbeutet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter soll in der Nacht von Montag, 15.09.2025, auf Dienstag, einen Mann in dem Park an den Lutterterrassen ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 61-jähriger Bielefelder verließ eine Kneipe an der Heeper Straße, nahe der Lohbreite, und begab sich zu Fuß durch den Park an den Stauteichen auf den Nachhauseweg. Als er gegen 22:45 Uhr auf dem Gehweg im Bereich der Lutterterrassen, Höhe der Eisdiele "Lutters Steg" ging, schlug ihn plötzlich ein Unbekannter von hintern nieder. Das Opfer blieb bewusstlos liegen, während der Täter mit dem grün-schwarzen Rucksack samt Dartkoffer, Geldbörse mit Inhalt und Handy Xiaomi 14 des Bielefelders unerkannt entkam.

Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen und erstattete am Mittwoch auf einer Polizeiwache eine Strafanzeige.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell