PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Von hinten niedergeschlagen - Rucksack mit Dartkoffer erbeutet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter soll in der Nacht von Montag, 15.09.2025, auf Dienstag, einen Mann in dem Park an den Lutterterrassen ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 61-jähriger Bielefelder verließ eine Kneipe an der Heeper Straße, nahe der Lohbreite, und begab sich zu Fuß durch den Park an den Stauteichen auf den Nachhauseweg. Als er gegen 22:45 Uhr auf dem Gehweg im Bereich der Lutterterrassen, Höhe der Eisdiele "Lutters Steg" ging, schlug ihn plötzlich ein Unbekannter von hintern nieder. Das Opfer blieb bewusstlos liegen, während der Täter mit dem grün-schwarzen Rucksack samt Dartkoffer, Geldbörse mit Inhalt und Handy Xiaomi 14 des Bielefelders unerkannt entkam.

Der Bielefelder erlitt leichte Verletzungen und erstattete am Mittwoch auf einer Polizeiwache eine Strafanzeige.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 10:55

    POL-BI: Rucksackdieb nutzt Gelegenheit

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Dieb, der einem 55-Jährigen am Mittwoch, 17.09.2025, den Rucksack gestohlen hat. Der Mann aus Berlin hielt sich gegen 10:25 Uhr vor einer Kindertagesstätte in der Doktor-Viktoria-Steinbiß-Straße auf. Er stellte seinen Rucksack ab und entfernte sich für einen Moment, ohne diesen im Blick zu behalten. Diese Situation nutzte ein unbekannter Mann aus, ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:30

    POL-BI: Auto fährt gegen Hauswand

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 17.09.2025, kollidierten zwei Autos auf der Heeper Straße, in Höhe An der Walkenmühle. Ein Auto fuhr in Folge der Kollision gegen eine Hauswand. Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Bielefelderin die Heeper Straße in Richtung Heepen mit einem Toyota Aygo. Ein 23-jähriger Mann aus Bottrop übersah das nahende Auto. Als er, aus der Straße An der Walkenmühle kommend, mit einem Citroen Berlingo nach rechts ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:10

    POL-BI: Tasche aus Rollator gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein Bielefelder Senior ist am Dienstag, 16.09.2025, Opfer eines Diebstahls geworden, als er an der Stadtbahnhaltestelle "Bethel" wartete. Der 80-Jährige befand sich gegen 16:10 Uhr mit seinem Rollator auf dem Heimweg und wartete an der genannten Haltestelle auf einen Stadtbahnzug. Dazu setzte er sich auf seinen Rollator, wobei er einem befestigten Korb den Rücken zuwandte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren