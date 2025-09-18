POL-BI: Rucksackdieb nutzt Gelegenheit
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Dieb, der einem 55-Jährigen am Mittwoch, 17.09.2025, den Rucksack gestohlen hat.
Der Mann aus Berlin hielt sich gegen 10:25 Uhr vor einer Kindertagesstätte in der Doktor-Viktoria-Steinbiß-Straße auf. Er stellte seinen Rucksack ab und entfernte sich für einen Moment, ohne diesen im Blick zu behalten. Diese Situation nutzte ein unbekannter Mann aus, entwendete den Rucksack und verschwand in Richtung der Werner-Bock-Straße.
Eine Zeugin beschrieb den Tatverdächtigen:
Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Er hatte einen gräulichen Stoppelbart und trug dunkle Kleidung. Neben dem gestohlenen schwarzen Rucksack trug der Dieb bereits einen Rucksack.
