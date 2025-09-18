PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Rucksackdieb nutzt Gelegenheit

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Dieb, der einem 55-Jährigen am Mittwoch, 17.09.2025, den Rucksack gestohlen hat.

Der Mann aus Berlin hielt sich gegen 10:25 Uhr vor einer Kindertagesstätte in der Doktor-Viktoria-Steinbiß-Straße auf. Er stellte seinen Rucksack ab und entfernte sich für einen Moment, ohne diesen im Blick zu behalten. Diese Situation nutzte ein unbekannter Mann aus, entwendete den Rucksack und verschwand in Richtung der Werner-Bock-Straße.

Eine Zeugin beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Er hatte einen gräulichen Stoppelbart und trug dunkle Kleidung. Neben dem gestohlenen schwarzen Rucksack trug der Dieb bereits einen Rucksack.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

