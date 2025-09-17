PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt missachtet: Schwerer Sachschaden

POL-BI: Vorfahrt missachtet: Schwerer Sachschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hillegossen - Am Dienstag, 16.09.2025, kollidierte eine Skoda-Fahrerin mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer auf der Obere Hillegosser Straße. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Leopoldshöhe die Obere Hillegosser Straße in Richtung Oerlinghausen. Eine 65-jährige Autofahrerin aus Bünde wollte, von der Bielitzer Straße kommend, mit ihrem Skoda Fabia nach links auf die Obere Hillegosser abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und kollidierte mit ihm.

Der 22-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad vom Typ KTM 790 Adventure entstand schwerer Sachschaden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle konnte gegen 15:00 Uhr freigegeben werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:17

    POL-BI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 17.09.2025, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. Die Polizei sucht den Einbrecher mit einer Personenbeschreibung. In der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 02:35 Uhr brach der unbekannte Täter in das Geschäft im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz ein. Nach dem aktuellen Kenntnisstand durchsuchte er ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:55

    POL-BI: Portemonnaie aus Rucksack gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein oder mehrere Taschendiebe haben einer Kundin am Montag, 15.09.2025, ihre Geldbörse in einem Supermarkt entwendet. Die 40-jährige Bielefelderin befand sich zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in einem Einkaufscenter an der Einmündung Artur-Ladebeck-Straße und Quellenhofweg. In diesem Zeitraum wurde ihr Portemonnaie, das sie in ihrem getragenen Rucksack aufbewahrt hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren