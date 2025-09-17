Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorfahrt missachtet: Schwerer Sachschaden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hillegossen - Am Dienstag, 16.09.2025, kollidierte eine Skoda-Fahrerin mit einem vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer auf der Obere Hillegosser Straße. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Leopoldshöhe die Obere Hillegosser Straße in Richtung Oerlinghausen. Eine 65-jährige Autofahrerin aus Bünde wollte, von der Bielitzer Straße kommend, mit ihrem Skoda Fabia nach links auf die Obere Hillegosser abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und kollidierte mit ihm.

Der 22-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt leichte Verletzungen. Am Motorrad vom Typ KTM 790 Adventure entstand schwerer Sachschaden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle konnte gegen 15:00 Uhr freigegeben werden.

