PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Tasche aus Rollator gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Ein Bielefelder Senior ist am Dienstag, 16.09.2025, Opfer eines Diebstahls geworden, als er an der Stadtbahnhaltestelle "Bethel" wartete.

Der 80-Jährige befand sich gegen 16:10 Uhr mit seinem Rollator auf dem Heimweg und wartete an der genannten Haltestelle auf einen Stadtbahnzug. Dazu setzte er sich auf seinen Rollator, wobei er einem befestigten Korb den Rücken zuwandte. Als er nach seiner Fahrkarte schauen wollte, die er in einer Umhängetasche in dem Rollatorkorb aufbewahrt hatte, fehlte die Tasche.

Eine hilfsbereite Dame wurde auf den Senioren aufmerksam und rief die Polizei. Sie kümmerte sich um den 80-Jährigen, bis Streifenbeamte an der Haltestelle eintrafen. Die Polizisten fuhren den älteren Herrn heim und nahmen eine Strafanzeige auf.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:17

    POL-BI: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 17.09.2025, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. Die Polizei sucht den Einbrecher mit einer Personenbeschreibung. In der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 02:35 Uhr brach der unbekannte Täter in das Geschäft im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz ein. Nach dem aktuellen Kenntnisstand durchsuchte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren