Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto fährt gegen Hauswand

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochabend, 17.09.2025, kollidierten zwei Autos auf der Heeper Straße, in Höhe An der Walkenmühle. Ein Auto fuhr in Folge der Kollision gegen eine Hauswand.

Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Bielefelderin die Heeper Straße in Richtung Heepen mit einem Toyota Aygo. Ein 23-jähriger Mann aus Bottrop übersah das nahende Auto. Als er, aus der Straße An der Walkenmühle kommend, mit einem Citroen Berlingo nach rechts auf die Heeper Straße einbog, kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Toyota. Durch die Kollision verlor die 28-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen eine Hauswand.

Die Bielefelderin und ihr 25-jähriger Beifahrer aus Gießen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. An der Hauswand entstand ein leichter Sachschaden.

