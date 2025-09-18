Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Diebstähle aus Autos

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Stieghorst - Am Mittwoch, 17.09.2025, wurde die Polizei über zwei Diebstähle aus Autos informiert. Es wurden eine Digitalkamera und ein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Skoda Fabia, der in einer Tiefgarage an der Kiskerstraße geparkt stand, entwendete ein unbekannter Täter eine hochwertige Digitalkamera. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:30 Uhr am Dienstag und 12:00 Uhr am Mittwoch.

Ein Handy und zwei Schachteln Zigaretten stahl ein Unbekannter aus einem VW Passat. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Schweriner Straße geparkt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:25 Uhr und 19:45 Uhr am Mittwoch.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell