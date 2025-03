Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennender Pkw

Weimar (ots)

Am späten Sonntagnachmittag befand sich eine 45-Jährige mit ihrem Volvo auf der B7 in Fahrtrichtung Erfurt. Auf Höhe des Abzweiges Ulla fing das Fahrzeug an zu qualmen. Die Frau bog in den Grunstedter Weg ab und fuhr dort noch ein paar hundert Meter ehe sie sich entschloss das Fahrzeug zu verlassen. Keine Minute zu früh, denn unmittelbar danach ging der Pkw in Flammen auf. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Da von einem technischen Defekt auszugehen war, blieben für die Polizei lediglich Verkehrssicherungsmaßnahmen bis zur Bergung des Volvos durch ein Abschleppunternehmen.

