POL-BI: Aggressiver Fahrgast wird wiedererkannt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach Zeugenbeschreibungen pöbelte ein Mann zahlreiche Fahrgäste eines Stadtbahnzugs am Mittwoch, 17.09.2025, an und stieß einer Frau gegen den Rücken, so dass sie stürzte. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung und eines Fotos konnten Streifenbeamte einen polizeibekannten Tatverdächtigen identifizieren.

Mit anderen Fahrgästen saß die 29-jährige Berlinerin in einen Stadtbahnzug, der in Richtung Rathaus fuhr. Gegen 10:20 Uhr stieg ein junger Mann an der Haltestelle "Jahnplatz" in den Zug. Er soll sich auffällig aggressiv verhalten haben und ausfallend geworden sein. Als die 29-Jährige ihren Sitzplatz verließ, soll der Unbekannte Beleidigungen gegen sie ausgesprochen haben. Die Frau ignorierte den Mann und stellte sich zum Austeigen an der Haltestelle "Rathaus" an eine Zugtür.

Beim Öffnen der Tür stand der aggressive Mann hinter der 29-Jährigen, als sie einen starken Stoß oder Schlag in den Rückenbereich erhielt. Dadurch fiel sie auf den Boden des Bahnsteigs. Während der Mann in Richtung Altstadt verschwand, gelang es der Frau, ein Foto von ihm aufzunehmen. Aufgrund dessen verdächtigen Polizeibeamte einen 26-jährigen Bielefelder und zeigten ihn wegen der Körperverletzung an.

