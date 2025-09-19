PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin mit gelbem Pullover, rosa Hotpants und Mütze gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Ladendiebin wurde am Donnerstag, 18.09.2025, von Mitarbeiterinnen eines Geschäfts an der Herforder Straße, Ecke Stresemannstraße, erwischt. Als die unbekannte Täterin die Frauen mit einem gestohlenen Thermobecher schlug, gelang ihr die Flucht.

Gegen 10:30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass die Frau den Laden verlassen wollte und dabei Kleidung trug, bei der es sich augenscheinliche um neuwertige Ware aus dem Geschäft handelte. Außerdem hatte sie zwei Thermobecher und Ohrenwärmer bei sich, die ebenfalls aus dem Laden stammten.

Eine weitere Mitarbeiterin kam hinzu und konfrontierte die Frau mit dem Vorwurf, die Sachen gestohlen zu haben. Daraufhin versuchte die Diebin das Geschäft zu verlassen. Als die Mitarbeiterin sie daran hindern wollte, schlug sie mit dem gestohlenen Thermobecher nach ihr.

Dann flüchtete die unbekannte Frau aus dem Geschäft in Richtung Jahnplatz oder Kesselbrink.

Die Täterin war zwischen 18 und 30 Jahre alt und schwarz. Sie trug eine rosa Mütze, einen gelben Kapuzenpullover, rosa Hotpants mit schwarzer Unterbekleidung und dunkle Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 13:42

    POL-BI: Unfall mit betrunkenem Pedelec-Fahrer

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Gadderbaum - Auf dem Quellenhofweg ist ein Bielefelder am Freitag, 19.09.2025, leicht verletzt worden, als er mit seinem Pedelec stürzte. Der 27-Jährige war gegen 02:35 Uhr auf dem Quellenhofweg in Richtung der Artur-Ladebeck-Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Handwerkerstraße stieß sein Pedelec gegen den rechten Bordstein, woraufhin er stürzte. Streifenbeamte ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:15

    POL-BI: Dieb reichen fünf Minuten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Senne- Mittwochfrüh, 17.09.2025, entwendete ein Täter aus einer offenstehenden Garage einen E-Scooter und eine Bohrmaschine. Eine Bielefelderin verließ um 07:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug das Grundstück an der Stuttgarter Straße, nahe der Straße Am Ehrenkamp. Ein unbekannter Täter nutzte anschließend das noch offenstehende Garagentor, betrat die Garage und entwendete eine Bohrmaschine der Marke Metabo im Koffer sowie ein schwarzes Segway ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:50

    POL-BI: Aggressiver Fahrgast wird wiedererkannt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Nach Zeugenbeschreibungen pöbelte ein Mann zahlreiche Fahrgäste eines Stadtbahnzugs am Mittwoch, 17.09.2025, an und stieß einer Frau gegen den Rücken, so dass sie stürzte. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung und eines Fotos konnten Streifenbeamte einen polizeibekannten Tatverdächtigen identifizieren. Mit anderen Fahrgästen saß die 29-jährige Berlinerin in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren