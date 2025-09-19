Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin mit gelbem Pullover, rosa Hotpants und Mütze gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Ladendiebin wurde am Donnerstag, 18.09.2025, von Mitarbeiterinnen eines Geschäfts an der Herforder Straße, Ecke Stresemannstraße, erwischt. Als die unbekannte Täterin die Frauen mit einem gestohlenen Thermobecher schlug, gelang ihr die Flucht.

Gegen 10:30 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass die Frau den Laden verlassen wollte und dabei Kleidung trug, bei der es sich augenscheinliche um neuwertige Ware aus dem Geschäft handelte. Außerdem hatte sie zwei Thermobecher und Ohrenwärmer bei sich, die ebenfalls aus dem Laden stammten.

Eine weitere Mitarbeiterin kam hinzu und konfrontierte die Frau mit dem Vorwurf, die Sachen gestohlen zu haben. Daraufhin versuchte die Diebin das Geschäft zu verlassen. Als die Mitarbeiterin sie daran hindern wollte, schlug sie mit dem gestohlenen Thermobecher nach ihr.

Dann flüchtete die unbekannte Frau aus dem Geschäft in Richtung Jahnplatz oder Kesselbrink.

Die Täterin war zwischen 18 und 30 Jahre alt und schwarz. Sie trug eine rosa Mütze, einen gelben Kapuzenpullover, rosa Hotpants mit schwarzer Unterbekleidung und dunkle Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.

