POL-BI: Unfall mit betrunkenem Pedelec-Fahrer

MK / Bielefeld - Gadderbaum - Auf dem Quellenhofweg ist ein Bielefelder am Freitag, 19.09.2025, leicht verletzt worden, als er mit seinem Pedelec stürzte.

Der 27-Jährige war gegen 02:35 Uhr auf dem Quellenhofweg in Richtung der Artur-Ladebeck-Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der Handwerkerstraße stieß sein Pedelec gegen den rechten Bordstein, woraufhin er stürzte.

Streifenbeamte trafen erst in einem nahgelegenen Krankenhaus auf den Leichtverletzten, da sich bereits Rettungssanitäter um ihn gekümmert hatten. Der 27-Jährige zog sich unter anderem eine Kopfverletzung zu. Einen Fahrradhelm hatte er nicht freiwillig getragen.

Aufgrund von Hinweisen auf Alkoholkonsum wurde dem Pedelec-Fahrer, nach dem Ergebnis eines Alkoholtestgeräts, eine Blutprobe entnommen. Er räumte ein, einige Flaschen Bier getrunken zu haben. Den Sachschaden an dem Zweirad schätzten die Polizisten auf 150 Euro.

