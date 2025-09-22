PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 38. Kalenderwoche

Bielefeld (ots)

Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche.

Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche in Bielefeld aus der Vorwoche verzeichnet. Die Karte ist auf der Internetseite der Polizei Bielefeld unter https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar-karte-zur-wohnungseinbruchskriminalitaet veröffentlicht. Die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Karte ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen.

In der 38. KW verzeichnete die Polizei fünf Wohnungseinbrüche in Bielefeld.

Die Polizei Bielefeld rät zum Schutz vor Einbruch: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Die Polizei Bielefeld berät Sie gerne, welche Sicherungsalternativen für Ihr Zuhause geeignet sind. Ein Anruf genügt: 0521/5837-2555.

Durch Aufmerksamkeit kann jede Bürgerin und jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Schützen Sie Ihr Eigentum, denn "Sicher ist sicherer." Weitere Informationen zur landesweiten Präventionskampagne gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 11:35

    POL-BI: Zwei Meter Mann gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter schlug am Samstag, 20.09.2025, einen Bielefelder ins Gesicht. Die Polizei sucht den Täter sowie Zeugen. Ein 69-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt. Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, war ein Mann an der Bahnhofstraße Ecke Zimmerstraße vor den Bielefelder getreten und hatte ihm eine Zigarette entgegengeschnipst. Der 69-Jährige fragte den Unbekannten ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:17

    POL-BI: Einbruch über den Balkon

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, 21.09.2025, brach ein Unbekannter in eine Wohnung an der Leipziger Straße ein. Der Einbrecher entkam mit Schmuck und Bargeld. Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Er brach die Balkontür auf und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Anschließend entkam der Einbrecher mit Bargeld und Schmuck in eine unbekannte ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 10:48

    POL-BI: Ranger auf Wanderweg angefahren

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Kirchdornberg - Die Polizei sucht einen etwa 55-jährigen Fahrer einer dunklen Elektro-Motorcross-Maschine, der am Samstag, 20.09.2025, einen Forstschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen angefahren haben soll. Wegen des bestehenden Fahrverbots im Wald versuchte der Mitarbeiter, den Mann zu stoppen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 31-jährige Ranger gegen 14:20 ...

    mehr
