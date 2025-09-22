Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Meter Mann gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter schlug am Samstag, 20.09.2025, einen Bielefelder ins Gesicht. Die Polizei sucht den Täter sowie Zeugen.

Ein 69-jähriger Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt. Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, war ein Mann an der Bahnhofstraße Ecke Zimmerstraße vor den Bielefelder getreten und hatte ihm eine Zigarette entgegengeschnipst. Der 69-Jährige fragte den Unbekannten nach dem Grund seines Handelns, woraufhin der Mann ihm Schläge androhte. Das Opfer flüchtete daraufhin. Am Folgetag war der Bielefelder gegen 13:30 Uhr am Jahnplatz unterwegs, als er erneut auf den Unbekannten traf. Der Mann schlug den Bielefelder unvermittelt mit der Faust gegen die Wange. Als andere Passanten dem Opfer zur Hilfe eilten, gelang diesem mit leichten Verletzungen die Flucht.

Der Tatverdächtige soll südosteuropäisch aussehen, 20 bis 25 Jahre alt, circa 200 cm groß und von athletischer Gestalt sein. Er hatte dunkle, nach hinten gegelte, Haare und trug Sportbekleidung.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell