Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer stirbt bei Alleinunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake- Bei einem Verkehrsunfall auf der Engersche Straße erlitt ein 40-Jähriger in den frühen Stunden des Montags, 22.09.2025, tödliche Verletzungen.

Gegen 03:00 Uhr informierten Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr über einen am Kreisel der Engesche Straße im Graben liegenden PKW. Der Fahrer konnte im Nahbereich des Fahrzeugs schwerverletzt aufgefunden werden. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 40-Jährige aus Melle mit seinem VW Tiguan die Engersche Straße von der Braker Straße kommend in Fahrtrichtung Grafenheider Straße befahren. Aus noch nicht geklärter Ursache war er kurz vor dem Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Straßenlaterne gestoßen und anschließend über den Kreisverkehr geschleudert, wo der VW zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld nahm die Ermittlungen und Spurensicherung am Unfallort auf. Nach Abschluss der Unfallaufnahme transportierte ein Abschleppwagen den beschlagnahmten PKW ab. Nach der Reinigung der Unfallstelle konnte die Sperrung gegen 11:20 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

