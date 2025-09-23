Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Montag, 22.09.2025, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung am Mainweg, zwischen Kinzigweg und Rheinallee, ein. Er stahl Schmuck und entkam. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Einbrecher zwischen 07:45 Uhr und 13:45 Uhr in das Mehrfamilienhaus. Von dort brach er in eine Wohnung ein und durchsuchte diese nach Wertsachen. Er nahm Schmuck an sich und entkam anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell