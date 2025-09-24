POL-BI: Bergung nach Unfall auf der A 2 dauert bis in den Nachmittag
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Herzebrock Clarholz- Rheda-Wiedenbrück- Am Mittwochmorgen, 24.09.2025, kam ein LKW auf der A 2 von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.
Ein 19-jähriger Bielefelder befuhr gegen 02:00 Uhr mit seinem LKW-Gespann den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Herzebrock Clarholz und Rheda-Wiedenbrück kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte neben der Fahrbahn auf die Seite und blieb liegen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Das Gespann ist mit Parfüm-Artikeln, Elektroteilen sowie mit Stoffen, die zum Teil umwelt- und gesundheitsschädlich eingestuft sind.
Zur Bergung wird zunächst die Ladung umgeladen, um anschließend das Gespann aufrichten und abtransportieren zu können. Dazu sind bereits der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis in den späten Nachmittag andauern werden.
