POL-BI: Dieb schlägt auf Friedhof zu
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Gellershagen- Zwischen Sonntagnachmittag, 14.09.2025, und Samstag, 20.09.2025, entwendete ein oder mehrere Täter Gegenstände von einem Friedhof an der Lange Straße, nahe der Gunststraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Eine Bielefelderin stellte am Samstag gegen 17:45 Uhr an dem Grab ihrer Eltern einen Diebstahl fest. Ein oder mehrere unbekannten Täter hatten eine Steinplatte und eine bronzene Grablaterne entwendet. Am Sonntag, 14.09.2025 gegen 15:30 Uhr befand sich das Diebesgut noch auf dem Grab.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.
