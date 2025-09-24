Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstähle in der Innenstadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei wurde am Dienstag, 23.09.2025, über zwei Taschendiebstähle in Geschäften an der Bahnhofstraße informiert. Der oder die Täter entwendeten Portemonnaies aus Rucksäcken.

Eine 62-jährige Bielefelderin teilte der Polizei mit, dass sie gegen 15:45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße, in Höhe Karls-Eilers-Straße, war. Als sie an der Kasse war, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus dem Rucksack entwendet wurde.

Außerdem wurde eine 50-jährige Bielefelderin zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr bestohlen. Sie hielt sich in einem Bekleidungsgeschäft im Bereich zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße auf. Dort fiel ihr plötzlich auf, dass ihr Ruck-sack geöffnet war und ihr Portemonnaie fehlte.

Die Polizei rät generell: Erschweren sie Taschendieben die Arbeit. Tragen Sie ihre Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. Tragen sie ihre Hand- oder Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. Verwenden Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell