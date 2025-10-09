PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Günterstal: Unbekannter droht mit Messer und fordert Schmuck - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, den 06.10.2025, gegen 16:00 Uhr, habe ein Unbekannter in Freiburg-Günterstal im Bereich einer Kleingartenanlage versucht, einen 85-jährigen Mann auf seinem Heimweg auszurauben.

Bereits etwa eine halbe Stunde zuvor wurde der Mann laut eigenen Angaben auf seinem Grundstück bei der Gartenanlage von dem Unbekannten angesprochen.

Der spätere Geschädigte begab sich zum Zeitpunkt des Vorfalls von der Gartenanlage über die Wonnhaldestraße nach Hause. In Höhe der Hausnummer 2 sprach ihn wohl der Tatverdächtige unter Vorhalt eines Messers an und forderte Schmuck.

Als der 85-Jährige sich weigerte, entfernte sich der Unbekannte ohne Beute vom Tatort.

Der Geschädigte konnte den unbekannten Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

   -männlich,
   -ca. 180cm groß,
   -Ende 30 / Anfang 40 Jahre alt,
   -hatte kurze braune Haare und trug keinen Bart,
   -hatte eine schlanke Figur und eine gepflegte Erscheinung,
   -trug eine langärmlige Jacke,
   -Tattoos wurden keine wahrgenommen,
   -flüchtete auf einem Fahrrad mit schmalen Reifen.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen machten oder sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0761 882-2880 zu melden.

nt

