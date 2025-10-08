PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Verkehrsunfall nach mutmaßlicher Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Zu einer Vorfahrtsverletzung mit Unfall kam es am Dienstag, 07.10.2025, gegen 11:48 Uhr, in Neuenburg.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr den Auffahrtsast der L134, um auf die B378 in östliche Richtung aufzufahren. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch den auf der B378 in westliche Richtung fahrenden vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz eines 37-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die Unfallbeteiligten blieben durch den Verkehrsunfall unverletzt.

Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 60000,- EUR.

pk (RM

