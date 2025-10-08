PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen/Wutöschingen: Betrunkene Person löst zwei Auffahrunfälle aus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 17:00 Uhr überquerte ein stark alkoholisierter Fußgänger die B314 zwischen Horheim und Lauchringen. Mehrere Autos mussten daraufhin stark bremsen. Ein 67-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW einer 21-Jährigen leicht auf. Die dahinterfahrende 57-jährige Toyota-Fahrerin erkannte augenscheinlich die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf den VW des 58-Jährigen auf. Dadurch kollidierte dieser erneut mit dem Heck des vor ihm stehenden VWs. Verletzt wurde niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 9.000 Euro.

