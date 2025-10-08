Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Nach Überholvorgang Kontrolle verloren - Zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 18:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer die K6556 von Weilheim in Richtung Gurtweil. Nachdem der 24-Jährige ein unbeteiligtes Auto überholt hatte, geriet er beim Wiedereinscheren ins Schleudern. Währenddessen kam er von der Fahrbahn ab und rund 50 Meter tiefer an einer Böschung, zwischen zwei Bäume, zum Stehen. Dabei wurden der Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell