PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Nach Überholvorgang Kontrolle verloren - Zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 18:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mitsubishi-Fahrer die K6556 von Weilheim in Richtung Gurtweil. Nachdem der 24-Jährige ein unbeteiligtes Auto überholt hatte, geriet er beim Wiedereinscheren ins Schleudern. Währenddessen kam er von der Fahrbahn ab und rund 50 Meter tiefer an einer Böschung, zwischen zwei Bäume, zum Stehen. Dabei wurden der Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 15:52

    POL-FR: Weil am Rhein: Zehnjähriger Fahrradfahrer von Auto angefahren

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 8:20 Uhr befuhr ein Zehnjähriger auf seinem Fahrrad den Gehweg der Margeritenstraße in Weil am Rhein. Eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte aus einer Tiefgaragenausfahrt über den Gehweg auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei übersah sie den Zehnjährigen, welcher vom Auto erfasst und zu Boden geworfen wurde. Er ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:44

    POL-FR: Freiburg-Landwasser: 28-Jähriger wegen Verdacht des Drogenbesitzes in Haft

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 02.10.2025, gegen 19:15 Uhr, wurde ein 28-jähriger Mann in der Wirthstraße im Freiburger Stadtteil Landwasser vorläufig festgenommen, nachdem eine größere Menge Betäubungsmittel bei ihm festgestellt werden konnte. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Mann zuvor Passanten lautstark bedroht und versucht, sich eines Fahrzeugs ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:18

    POL-FR: Freiburg: Lkw reißt Oberleitung der Straßenbahn nieder - ein Verletzter

    Freiburg (ots) - Am Mittwochvormittag, 08.10.2025, gegen 11 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Berliner Allee/ Breisacher Straße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein Abfallentsorgungsfahrzeug mit ausgefahrenem Kran die Ensisheimer Straße und wollte nach links in die Berliner Allee abbiegen. Bereits ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren