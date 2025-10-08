PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zehnjähriger Fahrradfahrer von Auto angefahren

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 8:20 Uhr befuhr ein Zehnjähriger auf seinem Fahrrad den Gehweg der Margeritenstraße in Weil am Rhein. Eine 64-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte aus einer Tiefgaragenausfahrt über den Gehweg auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei übersah sie den Zehnjährigen, welcher vom Auto erfasst und zu Boden geworfen wurde. Er wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.500 EUR. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

