Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/Feldberg: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, gegen 11 Uhr ereignete sich ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der B317 zwischen Todtnau- Fahl und Feldberg. Auf der vom öffentlichen Straßenverkehr abgetrennten Baustelle wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 61 -jähriger Arbeiter von einer über fünf Tonnen schweren Arbeitsmaschine erfasst und überrollt. Dabei wurde der 61-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zum Hergang und zur Unfallursache übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die übrigen auf der Baustelle Arbeitenden, wurden durch Kriseninterventionsteams des Deutschen Roten Kreuzes betreut.

