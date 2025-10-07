PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter schlägt Grundschulkind

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 19:45 Uhr soll ein ca. 60-70 Jahre alter Mann, ein Grundschulkind in der Zähringerstraße in Bad Säckingen, auf Höhe einer Klinik, geschlagen haben. Laut Aussage des Kindes habe der ältere Mann es zunächst am Arm gepackt und ihm zwei "Ohrfeigen" gegeben. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt.

Der Tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: - ca. 60-70 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß, leicht untersetzte Figur, Südländisches Aussehen - Zur Tatzeit trug er eine rote Jacke und soll eine weiße Tasche bei sich getragen haben.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Donnerstag auf Höhe der Klinik in Bad Säckingen etwas beobachtet habe oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 16:10

    POL-FR: Görwihl: Vorrang von Schulbus missachtet - Junge leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Montag, 06.10.2025, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Görwihl, auf Höhe einer Bäckerei, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der mit einem dunklen SUV vom Marktplatz kommend in Richtung Strittmatt unterwegs war, fuhr an mehrere am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos vorbei und missachtete dabei den Vorrang ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 16:04

    POL-FR: Müllheim: Räuberischer Ladendiebstahl in Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 06.10.2025, gegen 16.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann in einem Drogeriemarkt in der Werderstraße in Müllheim mehrere Parfümtester zu entwenden. Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und wollte dem Täter die mitgeführte Tüte mit dem mutmaßlichen Diebesgut entreißen. Als der Mann versuchte dies zu ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:35

    POL-FR: Freiburg: Brand in Obdachlosenunterkunft

    Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 04.10.2025, gegen 21.50 Uhr kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Bötzinger Straße in Freiburg zu einem Brand in einem Abstellraum. Durch die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte das Feuer, welches in einem Kinderwagen ausgebrochen ist sehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren