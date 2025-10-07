Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter schlägt Grundschulkind

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 19:45 Uhr soll ein ca. 60-70 Jahre alter Mann, ein Grundschulkind in der Zähringerstraße in Bad Säckingen, auf Höhe einer Klinik, geschlagen haben. Laut Aussage des Kindes habe der ältere Mann es zunächst am Arm gepackt und ihm zwei "Ohrfeigen" gegeben. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt.

Der Tatverdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben: - ca. 60-70 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß, leicht untersetzte Figur, Südländisches Aussehen - Zur Tatzeit trug er eine rote Jacke und soll eine weiße Tasche bei sich getragen haben.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Donnerstag auf Höhe der Klinik in Bad Säckingen etwas beobachtet habe oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar

