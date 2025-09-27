Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Sassendorf (ots)

Am heutigen Morgen um 04:50 Uhr wurde der gesuchte F.-J. Spicker zu Schichtbeginn von einer Angestellten einer Bäckerei im Soester Norden aufgrund der von ihr zuvor gelesenen Öffentlichkeitsfahndung erkannt. Sie informierte umgehend über den Notruf die Polizei, die ihn unversehrt antreffen und zurück in seine Senioreneinrichtung bringen konnte. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung. Pressevertreter werden gebeten, das Foto der Person zu löschen. (MJ)

