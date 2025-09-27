PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Bad Sassendorf (ots)

Am heutigen Morgen um 04:50 Uhr wurde der gesuchte F.-J. Spicker zu Schichtbeginn von einer Angestellten einer Bäckerei im Soester Norden aufgrund der von ihr zuvor gelesenen Öffentlichkeitsfahndung erkannt. Sie informierte umgehend über den Notruf die Polizei, die ihn unversehrt antreffen und zurück in seine Senioreneinrichtung bringen konnte. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Bevölkerung. Pressevertreter werden gebeten, das Foto der Person zu löschen. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 01:46

    POL-SO: Vermisstensuche nach 71-jährigem Mann

    Bad Sassendorf (ots) - Seit den Abendstunden des 26.09.2025 wird aus einer Senioreneinrichtung in Bad Sassendorf der 71-jährige Franz-Josef Spicker vermisst. Herr Spicker ist gut zu Fuß, möglicherweise aktuell orientierungslos und wird wie folgt beschrieben: - 176 cm groß - Brille - Glatze (wenige Haare an den Seiten) - Stämmige Figur. Zur Bekleidung ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 26.09.2025 – 08:26

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - Randalierer verletzt zwei Beamte

    Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Donnerstag einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der Innenstadt durch. Ein besonderer Fokus lag dabei auch auf Parkanlagen und dem Bahnhofsumfeld. Die polizeiliche Präsenz wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Die eingesetzten Beamten kontrollierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren