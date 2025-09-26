PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat in Cappel gesprengt

POL-SO: Zigarettenautomat in Cappel gesprengt
  • Bild-Infos
  • Download

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde in Lippstadt-Cappel ein Zigarettenautomat gesprengt. Anwohner des Böbbingwegs hörten gegen 3:30 Uhr einen lauten Knall. Unbekannte Täter hatten einen Zigarettenautomaten, der vor einer dortigen Pizzeria stand, gesprengt. Der Automat wurde durch die Explosion von seiner Befestigung gerissen und blieb auf dem Gehweg liegen.

Ein Zeuge beobachtete im Bereich des Tatorts zwei dunkel gekleidete Personen, die auffallend klein gewesen seien. Diese seien hinter der Pizzeria verschwunden und vermutlich in Richtung Beckumer Straße geflüchtet. Ein weiterer Zeuge gab an, eine auffallend kleine Person gesehen zu haben, die in Richtung Sachsenweg geflüchtet sei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Sprengung oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 08:26

    POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - Randalierer verletzt zwei Beamte

    Soest (ots) - Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Donnerstag einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der Innenstadt durch. Ein besonderer Fokus lag dabei auch auf Parkanlagen und dem Bahnhofsumfeld. Die polizeiliche Präsenz wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen. Die eingesetzten Beamten kontrollierten ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 07:57

    POL-SO: Schockanruf-Betrüger erbeuten viel Geld von Seniorin

    Warstein (ots) - Eine 80-jährige Frau aus Warstein wurde am Dienstag Opfer eines Betrugs durch einen sogenannten Schockanruf. Die Seniorin erhielt gegen 13:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Er berichtete, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mädchen ums Leben gekommen sei. Deshalb sitze er in Untersuchungshaft und könne nur gegen eine Kaution wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren