Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - Randalierer verletzt zwei Beamte

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Donnerstag einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Bereich der Innenstadt durch. Ein besonderer Fokus lag dabei auch auf Parkanlagen und dem Bahnhofsumfeld. Die polizeiliche Präsenz wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern positiv aufgenommen.

Die eingesetzten Beamten kontrollierten insgesamt 24 Personen und sechs Fahrzeuge. Im Rahmen der Kontrollen trafen sie unter anderem auf einen 18-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der vier originalverpackte Parfüm-Flakons mit sich führte, über deren Herkunft er keine plausiblen Angaben machen konnte. Da das Parfüm mutmaßlich Beute eines Ladendiebstahls ist, stellten die Beamten es sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den 18-Jährigen.

Auf dem Parkplatz des City-Centers fielen ein 38-Jähriger und ein 42-Jähriger Soester auf, die in einen Streit geraten waren. Nach Feststellung der Personalien erhielten die beiden Männer einen Platzverweis. Beim Verlassen des Parkplatzes schrie der 42-Jährige herum und schlug mit einer Bierflasche gegen eine Schrankenanlage. Die Beamten entschieden aufgrund des aggressiven Verhaltens, den Soester zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam zu nehmen.

Während der Festnahme näherte sich der 38-Jährige zwei Beamten, die ihre Kollegen absicherten. Da er ihnen zu nah kam, forderten sie ihn auf, Abstand zu halten. Daraufhin schlug der Mann einen Beamten mit der Faust ins Gesicht. Bei seiner anschließenden Festnahme schlug er einen weiteren Beamten. Die beiden Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihnen Blutproben entnommen wurden. Auf dem Weg dorthin sperrte der 38-Jährige sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz verletzt und waren nicht mehr dienstfähig.

