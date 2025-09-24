POL-SO: Zeugen nach Brand gesucht
Erwitte (ots)
Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag gegen 16:45 Uhr einen Brand am Wemberweg in Erwitte. In der Nähe eines Sonderposten-Discounters stand ein Gebüsch auf einer Breite von etwa 2,5 Metern in Flammen. Der Zeuge löschte das Feuer eigenständig.
Am Brandort wurden mehrere Verpackungen von pyrotechnischen Gegenständen gefunden. Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wemberwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
