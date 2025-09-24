Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer schwer verletzt

Rüthen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Rüthen-Kallenhardt wurde am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 51-jährige Mann aus Oelde fuhr gegen 8:10 Uhr mit seiner Ducati auf der Provinzialstraße (L 776) in Richtung Bestwig-Nuttlar. Als er einen Lkw überholen wollte, fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf das Motorrad eines vor ihm fahrenden 59-jährigen Mannes aus Oelde auf.

Der 51-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell