Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wahlplakat in Soest durch Feuer beschädigt

Soest (ots)

Am Mittwoch, den 24.09.2025, gegen 02:23 Uhr, wurde der Polizei ein Brand an der Niederbergheimer Straße in Soest gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Wahlplakat einer im Wahlkampf befindlichen Partei in Flammen.

Das Wahlplakat wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brandort befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes, an einem frei zugänglichen Gehweg. Hinweise auf mögliche Täterinnen oder Täter liegen bislang nicht vor.

Der Staatsschutz der Polizei Dortmund wurde eingeschaltet und informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Niederbergheimer Straße in Soest gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02921-9100 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell