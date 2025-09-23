PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag (19. September) in Soest ereignete, sucht die Polizei nach einem der Beteiligten. Eine 61-jährige Frau aus Soest fuhr gegen 12.40 Uhr mit ihrem Auto auf dem Alten Elfser Weg in Richtung Seidenstückerweg, als sie mit einem E-Scooter-Fahrer kollidierte, der hinter einem geparkten Lkw auf die Fahrbahn gefahren war. Der unbekannte Mann stürzte auf eine angrenzende Wiese. Er gab an, unverletzt zu sein, und fuhr weiter. Am Pkw der 61-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nach dem E-Scooter-Fahrer. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: - etwa 30 bis 40 Jahre alt - ca. 1,70 Meter groß - schlanke Statur - trug Kappe und Brille - hatte einen leichten Bart

Der Mann oder mögliche Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

