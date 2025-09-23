Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Friedhofskapelle in Lippstadt-Benninghausen

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Am Montag, den 22. September 2025, wurde die Polizei gegen 14.40 Uhr zu einem Einbruch auf das Friedhofsgelände an der Dorfstraße in Lippstadt-Benninghausen gerufen. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur dortigen Kapelle verschafft.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine hölzerne Doppelflügeltür aufgebrochen. Dabei entstand Sachschaden am Türblatt. Aus dem Inneren der Kapelle entwendeten die Täter einen hochwertigen Lautsprecher. Weitere Gegenstände fehlen nach aktuellem Stand nicht.

Ein Zeuge berichtet, dass er die Tür der Kapelle zuletzt vor zwei Wochen unbeschädigt gesehen hat. Hebelspuren am Eingang belegen den gewaltsamen Aufbruch.

Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Friedhofs nimmt die Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 oder auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell